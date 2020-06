Jovem morre atropelado na passadeira em Cascais

Um jovem de 17 anos morreu atropelado por um automóvel, este sábado de madrugada, quando atravessava numa passadeira a Avenida Marginal, no Estoril, concelho de Cascais.O alerta para o acidente foi dado pela 01h29. O condutor responsável pelo acidente, de apenas 19 anos, terá alegado que não viu Tiago Sousa, a vítima, a atravessar a estrada.O jovem de 17 anos foi atingido com bastante violência. Os bombeiros do Estoril enviaram ao local um dispositivo de socorro que ainda prestou os primeiros socorros a Tiago Sousa.O jovem, no entanto, viria a falecer. O cadáver foi transportado para o centro mortuário do Cemitério da Guia, em Cascais, onde deverá ser autopsiado. O condutor que atropelou foi identificado pela PSP, que investiga.