Jovem morre debaixo de trator em Oliveira do Hospital

João Nunes, de 22 anos, de Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital, ia buscar um reboque para "fazer uma surpresa ao pai", mas não chegou ao destino. Morreu, na noite de sexta-feira, debaixo do trator que conduzia.O veículo subiu uma barreira da estrada, entre Nogueira do Cravo e a Aldeia de Nogueira, e capotou tendo o jovem eletricista ficado na parte inferior.Os bombeiros de Oliveira do Hospital e o INEM fizeram manobras de reanimação, sem sucesso. Não foi o primeiro acidente mortal naquela via. Há três meses um outro homem morreu após um acidente com uma motorizada."Ainda andava em choque com essa morte e agora acontece outra, tudo à minha porta", lamenta Armindo Oliveira, morador.