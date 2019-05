Jovem morre em acidente quando ia ver etapa do rali de Portugal

Cíntia Raquel Araújo, de 28 anos, residente na Camacha, ilha da Madeira, estava na região Centro acompanhada de amigos e de um irmão para assistir ao rali de Portugal.Esta sexta-feira, quando se deslocavam para acompanhar uma das etapas na serra da Lousã, sofreram uma violenta colisão com um trator de transporte de madeira na EN342, no concelho de Miranda do Corvo. Cíntia teve morte imediata.Os outros três ocupantes do veículo, com idades entre os 25 e 32 anos, todos da ilha da Madeira, sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra.O alerta para o acidente chegou aos bombeiros de Miranda do Corvo às 07h50. O carro em que viajavam circulava junto ao corte da Cervajota, no sentido da Lousã, quando o atrelado do trator, que circulava em sentido contrário, tombou e a carga de madeira atingiu o veículo das vítimas.O grupo viajava num carro alugado, que era conduzido por um homem de 32 anos. Ao lado seguia outro, de 33, e no banco traseiro a vitima mortal, acompanhada por um jovem de 25 anos."Os três feridos ligeiros saíram do carro pelos próprios meios e não houve necessidade de desencarcerar ninguém", referiu Fernando Jorge, comandante dos bombeiros de Miranda do Corvo.O acidente foi violento, com a carga de troncos de eucaliptos a cair sobre a viatura em que seguia o grupo de amigos. "Aparentemente não houve excesso de velocidade", afirmou Fernando Jorge.A estrada onde tudo aconteceu era um dos pontos de passagem dos participantes do rali de Portugal. Por esse motivo "não foi possível cortá-la na totalidade, mantendo-se uma via aberta para os carros e staff do rali, mas não foi por aí que houve prejuízo no socorro", garantiu o comandante dos bombeiros.Uma das equipas do INEM que prestou auxílio estava destacada para a prova automobilística, tendo parado para ajudar nas operações.Ontem à tarde, o Clube Futebol Carvalheiro, histórica agremiação do Funchal, Madeira, lamentou a morte de Cíntia Araújo, atleta da equipa de voleibol sénior do clube.Uma colisão frontal entre um carro e um camião, ocorrida pelas 06h30 desta sexta-feira na reta do Cabo, entre Vila Franca de Xira e Samora Correia, causou ferimentos graves ao condutor do ligeiro.Para o local foi mobilizado um dispositivo constituído por dez operacionais e cinco viaturas dos bombeiros e PSP de Vila Franca de Xira. O trânsito esteve cortado cerca de três horas.Um foco de incêndio no motor de um autocarro que seguia com 55 crianças obrigou ontem o motorista a encostar o veículo na berma da A23, em Mação.Os passageiros foram retirados e seguiram para a área de serviço de Abrantes, onde aguardaram por outro autocarro.O grupo era constituído por crianças das escolas do 1º ciclo de Belmonte, a caminho de Lisboa, numa visita de estudo ao Jardim Zoológico, seguindo em vários autocarros. Não houve feridos.