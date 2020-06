Jovem morre em colisão de mota em Gondomar

Um jovem de 18 anos morreu na sequência de uma colisão entre a mota em que seguia e um carro, esta segunda-feira à noite, na avenida da Carvalha, em Fânzeres, Gondomar.

O alerta para o acidente foi dado às 22h40.

No socorro estiveram várias equipas do INEM: uma viatura médica de emergência e reanimação, uma equipa de suporte imediato de vida e uma ambulância.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente mortal.