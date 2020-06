Jovem morre em colisão em Viana do Castelo

José Martinho, de 18 anos, morreu na noite de sexta-feira numa violenta colisão que envolveu dois carros e uma autocaravana na estrada nacional 13, em Anha, Viana do Castelo. O acidente provocou ainda seis feridos que tiveram que ser hospitalizados.O alerta chegou às autoridades pelas 22h05. A vítima seguia num Opel Corsa quando, por causas ainda desconhecidas, se envolveu numa colisão com outras duas viaturas. O óbito foi declarado no local.Amigos e familiares lamentaram a morte do jovem nas redes sociais. A GNR investiga os contornos do acidente.