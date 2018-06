Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre em despiste após acusar álcool nas Caldas da Rainha

João Granado tinha sido apanhado com excesso de álcool durante uma acção de fiscalização e proibido de conduzir.

Por José Durão | 01:30

Os moradores da rua Sebastião de Lima, no centro das Caldas da Rainha, foram este domingo acordados, pouco antes das oito da manhã, por um grande estrondo. Caído na estrada, sem vida, estava um homem e a, uma dezena de metros, a moto que antes conduzira. Pela via, ficaram espalhadas as marcas de um despiste aparatoso.



A vítima foi identificada como João Granado, de 34 anos, natural e residente na cidade.



João Granado tinha saído da esquadra da PSP, poucos minutos antes, por ter acusado uma taxa de alcoolemia acima do limite legal durante uma operação de fiscalização da polícia.



Para além de ter sido intimado a comparecer perante o tribunal - a audiência estava marcada para esta segunda-feira - João Granado tinha sido impedido de conduzir durante 12 horas.



Foram necessários cerca de 15 minutos para que PSP e os Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha chegassem ao local do acidente, mas já nada conseguiram fazer e o médico do INEM viria a confirmar o óbito pouco tempo depois.



Os operacionais mantiveram o cenário inviolado até à chegada dos membros da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da PSP, o que ocorreu pelas 10h30. Depois de recolhidos os indícios, foi retirado do local o corpo de João Granado e o motociclo. A equipa dos bombeiros procedeu então às operações de limpeza da via, removendo os destroços e os indícios da queda.



Para o acidente foram mobilizados oito operacionais auxiliados por quatro viaturas. O trânsito só regressou à normalidade pelas 12h20.



PORMENORES

Jovem licenciado

João Granado era licenciado em Engenharia Automóvel, pelo Instituto Politécnico de Leiria, curso ao qual juntou formação na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova.



Rua tranquila

Os moradores da rua Sebastião de Lima foram surpreendidos pelo acidente. Ao CM, frisaram que a rua regista poucos acidentes, devido ao tipo de piso que não permite altas velocidades.



Álcool ao volante

Cerca de um terço dos condutores que morreram ao volante no País, entre 2010 e 2015, apresentavam taxa de álcool superior à permitida por lei. Por mês, 100 condutores são apanhados em excesso.