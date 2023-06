Mulher morre em despiste de mota no Pinhal Novo

Uma mulher, de 29 anos, morreu na noite desta quinta-feira depois de sofrer um despiste na mota em que seguia na rua do Trabalhador Rural, no Pinhal Novo, na freguesia de Palmela. O alerta foi dado às 21h59.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar Barreiro Montijo.

Ainda de acordo com a Proteção Civil, no local estiveram também os Bombeiros de Pinhal Novo, com nove operacionais, apoiados por três viaturas, e uma equipa de psicólogos do INEM, para prestar apoio à família.



A GNR tomou conta da ocorrência.