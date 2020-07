Jovem morre em despiste na EN114 em Coruche

Um jovem de 20 anos morreu na sequência do despiste do veículo ligeiro que conduzia, pelas 05h00 de quinta-feira, na EN114, junto à aldeia de Santana do Mato, em Coruche.A vítima mortal, Diogo Clemente, residia em Cortiçadas de Lavre, a poucos quilómetros do local do acidente. O jovem era um apaixonado por motos e por camiões, pertencendo a vários clubes de entusiastas. Tinha o sonho de se tornar motorista de pesados, no serviço internacional.