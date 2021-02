Jovem morre em passeio com amigos em Vila do Conde

César Gonçalves seguia numa mota, durante um passeio de amigos, este domingo à tarde, quando sofreu o trágico acidente no Caminho da Ribeira Grande, em Outeiro Maior, Vila do Conde. Ao que apurou o CM, o jovem, de 25 anos, sofreu um despiste e caiu num ribeiro. Era natural de Ferreiró, Vila do Conde.



À chegada dos bombeiros, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado no local. No socorro estiveram a Cruz Vermelha de Macieira de Rates e o INEM. A GNR investiga as causas do acidente. A morte do jovem deixou em choque familiares e amigos e este domingo eram muitas as mensagens de pesar nas redes sociais.



