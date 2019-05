Jovem morre esfaqueado a defender amigo em Silves

Diogo Rodrigues Cantos - ou ‘Cantinhos’, como era conhecido - morreu na madrugada desta quitna-feira após uma rixa na rua da Liberdade, em S. Bartolomeu de Messines, Silves.A vítima, de 19 anos e de Algoz, que segundo populares terá tentado evitar que um amigo fosse agredido, foi esfaqueado no tórax por outro jovem - Tiago Hilário, de 20 anos, de Messines. Este foi esta quinta-feira presente a tribunal e ficou em preventiva.O alerta foi dado pelas 00h11 e Diogo, praticante de futsal no Albufeira Futsal Clube, morreu pouco tempo depois, na rua do Forno, quando se dirigia à GNR, para pedir ajuda e apresentar queixa. Sem se aperceber da gravidade do ferimento que tinha sofrido, queixava-se de que se "sentia maldisposto".Isso foi confirmado ao CM pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de S. Bartolomeu de Messines, Joaquim Gonçalves, segundo o qual o ferido estava "sentado no chão, consciente e com uma perfuração na zona do tórax".Pouco depois entrou em paragem cardiorrespiratória. As manobras de reanimação não tiveram sucesso e o óbito foi declarado no local pelo INEM. Quanto ao homicida, que abandonou o local, acabou, pouco tempo depois, por se entregar no Posto da GNR de S. Bartolomeu de Messines.Tinha na sua posse a faca usada no crime e apresentava ferimentos na mão esquerda, pelo que foi assistido pelo INEM no Posto da GNR.A Polícia Judiciária investiga o crime. O suspeito já estava referenciado pela GNR por diversos atos de delinquência.