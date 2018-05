Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem morre esmagado a trabalhar em Paredes

Ricardo, de 24 anos, morreu em empresa na qual trabalhava há dois anos.

Por P.L.L. | 08:35

Ricardo Araújo, de 24 anos, morreu, ontem de manhã, esmagado por uma máquina de prensar madeira, na Fibromade, empresa produtora de folhas de madeira, em Gandra, Paredes, na qual trabalhava há já dois anos. A empresa encerrou a atividade e só volta a laborar na segunda-feira.



"Costumava vir cá almoçar com os colegas. Quando me via atrapalhado com o serviço, até fazia questão de me ajudar a tirar os cafés", referiu António Correia, proprietário do café Negral, situado junto à empresa. Quando os bombeiros de Baltar chegaram ao local, a vítima já tinha sido retirada da máquina pelos colegas. O jovem era filho único e morava com a namorada em Baltar.