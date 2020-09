Jovem morre esmagado sob empilhador em Sintra

Um homem de 27 anos morreu na manhã desta quinta-feira no despiste de um empilhador pesado, no interior de uma empresa em Armes, Sintra.

Segundo explicou ao CM fonte do socorro, a vítima ficou esmagada sob a máquina. O alerta foi dado às 12h09 e no local estiveram os bombeiros de Montelavar, o viatura médica do INEM do Hospital Amadora-Sintra e a GNR.

O óbito foi declarado no local.

As circunstâncias da morte estão a ser investigadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho.