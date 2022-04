E manuel Gomes, de 22 anos, morreu, este sábado de madrugada, depois de ter ficado com as duas pernas espetadas nos ferros pontiagudos do portão da casa da mulher com a qual manteve um encontro amoroso, na freguesia de Freitas, em Fafe.



O jovem, residente em Gonça, Guimarães, esvaiu-se em sangue até à morte.









Ver comentários