Jovem morre projetado de carro na A29 em Vila Nova de Gaia

Um jovem, de 22 anos, perdeu esta quinta-feira a vida, ao início da tarde, após uma colisão de carro na A29, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.O carro no qual a vítima seguia chocou com outra viatura e capotou de seguida. A vítima foi projetada para uma área de serviço.O acidente causou ainda ferimentos a uma mulher e a duas crianças que seguiam na outra viatura envolvida na colisão.