Um motociclista, de 18 anos, ficou ferido, esta tarde de sexta-feira, numa colisão da mota em que seguia com um carro, na EN101, em Barroças e Taias, no concelho de Monção.



O alerta foi dado às 18h08. Para o local foram acionados os Bombeiros de Monção, com sete operacionais e duas viaturas.





As causas da colisão estão ainda por apurar. A GNR está a investigar.