Jovem não sobrevive a colisão violenta em Loulé

O Citroën Saxo, em que seguia a vítima mortal, embateu num BMW e ficou destruído.

Por Tiago Griff | 08:47

Um jovem, de 25 anos, de nacionalidade ucraniana, não sobreviveu aos graves ferimentos contraídos este domingo depois de o automóvel em que seguia - no lugar do pendura - ter embatido frontalmente num outro carro, que se dirigia na direção contrária, na EN125, em Vale Formoso, Almancil, concelho de Loulé.



No acidente estiveram envolvidos mais cinco jovens, três deles ficaram em estado grave.



O alerta chegou aos meios de socorro já perto das 07h00. Dava conta de uma colisão entre dois automóveis ligeiros na EN125 e a existência de seis feridos. No entanto, uma das vítimas acabou por não sobreviver aos graves ferimentos que sofreu com o embate e o óbito foi declarado ainda no local.



A destruição completa do Citroën Saxo, onde seguia o ucraniano que residia na zona das Campinas, com mais dois amigos, demonstra bem a violência da colisão frontal com o BMW, que seguia em direção contrária, no sentido Quarteira-Faro.



Os cinco feridos têm idades, entre os 20 e os 25 anos, e três deles tiveram mesmo de ser transportados para o Hospital de Faro com ferimentos graves. Um helicóptero do INEM foi ativado para o transporte do jovem - que acabou por morrer -, e não foi utilizado, devido à confirmação do óbito.



As duas faixas deste troço da EN125 estiveram encerradas ao trânsito durante cerca de três horas, sendo a circulação reaberta já pelas 10h00. A GNR esteve no local e está a investigar o acidente.