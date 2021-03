Um trabalhador da construção civil ficou gravemente ferido na sequência de uma queda de mais de 10 metros de altura, este sábado de manhã, no centro da vila da Póvoa de Lanhoso.





Tudo aconteceu na avenida da República, quando a vítima estaria a trabalhar no restauro da fachada do prédio, perto do 4º andar. O homem, com cerca de 25 anos e de nacionalidade brasileira, foi assistido pelos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso e transportado para o Hospital de Braga, em estado considerado muito grave. A GNR também foi chamada ao local.