Jovem operário com casamento marcado morre em explosão num paiol

"A minha casa estremeceu toda. Quando vim à janela, vi uma coluna gigante de fumo e vim logo para cá". Manuel Nunes é um dos vários populares que ficaram sobressaltados com a explosão que ocorreu na G.J.R Pirotecnia e Explosivos, esta terça-feira à tarde, em Rio de Moinhos, Penafiel.O acidente tirou a vida a José Manuel Leite, de 24 anos, um trabalhador que se encontrava sozinho dentro do paiol destruído."Desde pequeno que me lembro desta fábrica trabalhar sem nenhum acidente, mas, infelizmente, têm acontecido vários e hoje há mais uma vítima a lamentar. Estava sozinho no paiol", confirmou Marco Ferreira, comandante dos Bombeiros de Entre-os-Rios, que foram ao local. Desde 2011 que há registo de vários acidentes - esta será a terceira vítima mortal - graves naquela fábrica."A minha filha viu a nuvem de fumo a quilómetros. É mais uma vida perdida aqui", disse aooutro dos populares.Além do paiol destruído, a força do rebentamento acabou por partir vidros de várias casas próximas. A vítima mortal vivia no concelho de Celorico de Basto e estava mesmo de casamento marcado. Trabalhava naquela pirotecnia desde outubro do ano passado. Nas redes sociais, os amigos mostraram choque e pesar com a morte de José Manuel Leite.Para lá dos bombeiros e INEM, a GNR e a PSP, com elementos do Núcleo de Armas e Explosivos, deslocaram-se ao local para investigar. Ocontactou a fábrica, sem sucesso.