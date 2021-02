Jovem operário resgatado após queda em betoneira em Gondomar

Um homem de 22 anos ficou ferido na sequência de uma queda para o interior de uma betoneira, ao início da tarde desta terça-feira, quando trabalhava numas obras da Metro do Porto, em Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

O alerta foi dado às 14h57. O operário encontrava-se a laborar numa autobetoneira quando acabou por se desequilibrar, ficando quase totalmente coberto por cimento. Foram acionados os Bombeiros de Areosa/Rio Tinto, cuja rapidez no salvamento se revelou essencial.

Segundo descreveu ao CM o comandante da corporação, João Carlos Nunes, o jovem foi retirado e, depois de removidos o cimento e as roupas do corpo, e sujeito a imediato aquecimento, já que apresentava sinais de hipotermia. Foi posteriormente transportado, com acompanhamento médico, para o Hospital de Santo António, no Porto.



Fundamental foi também a intervenção de dois colegas de trabalho, que conseguiram ficar a segurar o jovem até à chegada dos socorristas.