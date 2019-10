Jovem 'pai à força' será reembolsado após erro da Segurança Social

José Morais, o jovem de 21 anos que o Tribunal de Família e Menores de Gondomar dizia que tinha de pagar 1050 €, referentes à pensão de alimentos de uma filha de 16 anos, pode finalmente respirar de alívio. Já depois de lhe terem sido descontados valores do salário, o tribunal assumiu que tudo se tratou de um erro e estão já a ser feitas diligências para ser reembolsada a quantia que lhe foi retirada.De acordo com José Rodrigues da Cunha, juiz-presidente da Comarca do Porto, a quem otinha pedido esclarecimentos, o verdadeiro pai da adolescente reside em Tabuaço e não no Porto. O erro surgiu quando o tribunal quis saber da carreira contributiva do pai da menor e foram feitas pesquisas nas Finanças, na Conservatória, Segurança Social e Centro de Emprego. O erro surge na Segurança Social."De Viseu foi remetido o pedido de informação para a Segurança Social do Porto e esta, na sua resposta, indica o nome do requerido identificado na petição, e faz constar um número de identificação fiscal diferente, distinto do fornecido em setembro de 2018 e que corresponde ao de José Morais (o jovem de 21 anos)".O juiz-presidente explicou ainda aoque a petição a requerer a fixação da prestação de alimentos deu entrada no tribunal a 12 de julho de 2018. Nesse requerimento foi facultado o nome do verdadeiro pai, número de identificação fiscal e morada.O tribunal refere que a situação foi resolvida quando José Morais se apresentou no Tribunal de Família e Menores, a 15 de outubro deste ano. Ao, o pai de José mostrou-se aliviado com a solução encontrada: "Finalmente isto vai terminar."