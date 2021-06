Jovem pede ajuda na rua após violação em Matosinhos

A Polícia Judiciária do Porto está a investigar uma alegada violação a uma jovem de 16 anos, ocorrida ao final da tarde de sábado, numa freguesia do concelho de Matosinhos. No local, os bombeiros encontraram a jovem “muito assustada”, a dizer que tinha sido atacada sexualmente na rua, poucos minutos antes, por um homem, cuja idade ronda entre os 30 e os 40 anos.









A menor foi levada para o Hospital de São João, no Porto e posteriormente será encaminhada para o Instituto de Medicina Legal, onde irá ser sujeita a perícias médico-legais que atestem a violação. A vítima pediu ajuda numa zona movimentada de Matosinhos. O agressor terá fugido do local.