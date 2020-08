Jovem pega fogo a cama após violenta discussão com companheira em Rio Tinto

Após uma violenta discussão com a mulher com quem manteria um relacionamento, esta saiu do apartamento, na rua da Feira, em Rio Tinto, no domingo à noite.O desempregado, de 29 anos, aproveitou a ausência da arrendatária da casa, ateou fogo à cama com um isqueiro e saiu da habitação. Os bombeiros combateram as chamas e o suspeito foi apanhado pela PSP, já na rua da Cruz, no Porto.Foi levado para a esquadra da Bela Vista e entregue à PJ do Porto, que esteve na casa a recolher indícios. O detido será presente a primeiro interrogatório.O incêndio provocou danos avultados na habitação e também no café existente no rés do chão do imóvel. A mulher teve de pernoitar, de domingo para segunda-feira, numa unidade hoteleira.