Jovem perde dedos a lançar foguete em Vila Verde

A noite que deveria ser de festa acabou da pior forma para um jovem emigrante de Duas Igrejas, em Vila Verde, que perdeu três dedos da mão direita quando lançava fogo de artifício. O acidente aconteceu à meia-noite desta quarta-feira, durante os festejos da Passagem de Ano.O jovem de 25 anos, filho de emigrantes, foi operado de urgência no Hospital de Braga, mas ao que oapurou, terá sido impossível recuperar os dedos. A GNR investiga.A vítima estava acompanhada de vários familiares no momento do acidente e, apesar de ter sido dado o alerta para os bombeiros, foram os familiares que acabaram por transportar a vítima até à unidade hospitalar.Às autoridades, os familiares contaram que o rapaz não terá largado o engenho explosivo a tempo e que este rebentou nas suas mãos.Quando os bombeiros e a equipa médica do INEM chegaram ao local, já o jovem tinha sido transportado para a unidade de saúde. Além da amputação dos dedos, a vítima sofreu também queimaduras na parte superior do tronco. Estava esta quarta-feira internado no Hospital de Braga.O lançamento de fogo de artifício por populares que não têm qualquer experiência já é uma tradição na Passagem de Ano, um pouco por todo o País. As autoridades não têm controlo sobre a comercialização de alguns engenhos explosivos, vendidos em lojas económicas.Militares do posto da GNR de Vila Verde estiveram no local e registaram a ocorrência. O caso será agora alvo de investigação. Os militares vão tentar perceber a proveniência do engenho que deixou o jovem ferido.