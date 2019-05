Jovem português apanha 10 anos por violar menor

Um jovem português emigrado em Inglaterra foi condenado naquele país a 10 anos de prisão, por ter abusado sexualmente, pelo menos em duas ocasiões, de uma jovem de 13 anos.Longe da família, José Carlos Ramos Rocha pediu à Justiça de Sua Majestade para cumprir a pena em Portugal, o que acabou por ser autorizado.José Rocha, de 24 anos, e natural da zona de Faro, foi detido pelas autoridades inglesas a 20 de setembro de 2017, poucos dias após ter concretizado o último ataque sexual à jovem vítima.O detido acabou por ser acusado alguns meses depois e condenado, a 15 de abril de 2018, a uma pena composta de 10 anos.Composta porque são nove anos de prisão e um – o último – de liberdade condicional.Ao ter sido concedida autorização para que a pena de prisão fosse cumprida num estabelecimento prisional português, a Justiça do Reino Unido comunicou à secção criminal do tribunal de Faro as condições da pena a cumprir.Contudo, surgiu uma dúvida quanto à extensão da pena. É que em Inglaterra pode ser concedida a liberdade condicional a meio da pena.Colocou-se então a questão se esse cálculo deveria ser feito aos nove ou 10 anos – já que o último é de liberdade condicional.Num acórdão do Tribunal da Relação de Évora é esclarecido que a contabilidade é feita aos nove anos de pena, pelo que José Rocha poderá pedir a liberdade condicional após cumprir quatro anos e meio da pena, ou seja, a partir de 15 de outubro de 2022.