Rafael, de 18 anos, natural de Almeida (Guarda), foi assassinado na terça-feira à noite no Luxemburgo, onde sempre residiu com o pai e três irmãos. O jovem foi morto à facada, ao que tudo indica por dois menores, de 15 e 17 anos, perto de casa e do Liceu Técnico de Bonnevoie, onde estudava.