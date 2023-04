Um português de 20 anos foi morto à facada no sul de Londres ao final da tarde de sábado. Filipe Oliveira, cuja família é originária do distrito de Beja, foi encontrado com ferimentos graves numa loja em Tulse Hill pelas 18h00 e ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com as autoridade londrinas ainda ninguém foi detido e não são conhecidos os motivos do crime.





A família enlutada está já a fazer uma angariação de fundos para poder pagar o funeral.