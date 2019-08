Jovem português desaparecido em Inglaterra

Daniel Alexandre Gomes Lima está desaparecido desde o dia 5 deste mês da casa da mãe em Inglaterra.O desaparecimento do jovem português, natural de Monção, foi anunciado pela família e amigos através da redes social Facebook e conta já com centenas de partilhas.O jovem terá saído de casa da mãe - que está nesse país a trabalhar - e não voltou, nem atendeu o telemóvel. Os familiares e os amigos estão desesperados e para ajudar as autoridades a encontrar Daniel lançaram um apelo nas redes sociais.Os familiares dizem que o jovem tinha vestido um fato de treino cinza, uns chinelos pretos, um chapéu branco e uma bolsa de cintura cinzenta. Todo o vestuário e acessórios são da marca Nike.