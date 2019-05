A morte do jovem português de 25 anos durante uma perseguição policial em Londres no ano de 2017, por "encefalopatia hipóxico-isquémica" - que consiste na falta de oxigénio no cérebro - terá sido provocada, ao que tudo indica, pela ingestão de diversas cápsulas de heroína e cocaína.



Edir da Costa foi detido pela Polícia Metropolitana em Newham numa operação de controlo a gangs.

Ver comentários