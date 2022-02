Jovem preso com relógio de 16 mil euros no Aeroporto de Lisboa

A PSP do Aeroporto de Lisboa anunciou esta segunda-feira a detenção de um jovem, de 18 anos, apanhado a tentar embarcar num voo com um relógio furtado no pulso, avaliado em 16 mil euros.



O crime ocorreu pelas 15h30 de quarta-feira. O jovem desviou o artigo de uma bandeja, esquecido pela proprietária quando esta passou pelo rastreio de raio-X do controlo de passageiros. A queixa foi de imediato apresentada à PSP, que apanhou o ladrão. O relógio foi entregue pelos agentes à dona. O caso foi participado ao Ministério Público.

