Jovem preso por aterrorizar os pais no Seixal

A PSP do Seixal prendeu um homem que agredia física e psicologicamente os pais, desde fevereiro deste ano, altura em que voltou a viver na casa destes após ter cumprido uma pena de três anos de prisão por violência doméstica sobre os familiares.Alcoólico, toxicodependente e sem ocupação definida, o detido foi condenado em 2016. Regressou a casa no início deste ano e reincidiu no mesmo comportamento criminoso.O Ministério Público emitiu mandados de captura contra o suspeito, que foi apanhado pela PSP. Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva a aguardar acusação.