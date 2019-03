Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem que agredia e ameaçava namorada grávida fica em liberdade com pulseira eletrónica

O detido tinha uma arma de fogo em casa.

Por M.C. | 20:19

Um homem de 27 anos foi detido pela PSP no Estoril, Cascais, por ter agredido a murro e pontapé a namorada, ameaçando atropelá-la.



Segundo a PSP, a vítima foi assistida no hospital e descobriu estar grávida. O detido tinha uma arma de fogo em casa.



O juiz ordenou que lhe fosse aplicada uma pulseira eletrónica, para evitar contactos com a vítima.