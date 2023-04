A jovem que esteve à deriva no mar durante mais de 20 horas e foi encontrada no domingo à tarde a 45 quilómetros da praia de Monte Gordo, em cima de uma prancha de paddle, já teve alta do hospital de Faro.Fonte hospitalar confirmou aoque a jovem já não está aos cuidados do Centro Hospital e Universitário do Algarve. Os médicos consideram que a jovem tinha todas as condições para ter alta tendo em conta a sua boa evolução clínica.