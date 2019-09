"Nem me apercebi de que o matei, nem sequer que o tinha magoado", repetiu esta segunda-feira, várias vezes, Bruna Gonçalves, 23 anos, que começou a ser julgada no Tribunal de Guimarães por ter matado à facada o companheiro, em outubro de 2017.A jovem, em prisão preventiva, é, segundo o MP, "possessiva e controlava a vida do namorado, que agredia a murro".A arguida disse que "estava nua na rua e com a faca na mão a tentar entrar em casa". "Só depois percebi que tinha muito sangue", afirmou, garantindo que nunca lavou a faca.