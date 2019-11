Jovem que matou homem à facada em Albufeira nega intenção de matar

Um homem de 22 anos, Michel Tavares Vaz, está a ser julgado no Tribunal de Portimão pelo homicídio, à facada, de Helder Moreira Semedo, de 31 anos, ocorrido num bar na zona de Montechoro, Albufeira, na madrugada de 9 de dezembro do ano passado.Em tribunal, o arguido assumiu parcialmente os factos que lhe são imputados, nomeadamente que esfaqueou a vítima. Mas negou ter tido intenção de matar. Michel Vaz encontra-se atualmente em prisão preventiva. Foi detido pela Polícia Judiciária dias depois do crime.Os dois homens conheciam-se e envolveram-se em agressões no estabelecimento que, segundo o Ministério Público, culminaram com Helder Semedo a ser agredido com uma faca, que lhe provocou as lesões que viriam a ditar a sua morte, que foi confirmada no Hospital de Faro.O crime ocorreu quando o bar estava cheio de clientes, pelas 06h00. O agressor, que se encontrava desempregado na altura, pôs-se em fuga logo após o crime.Contudo, foi rapidamente identificado pelas autoridades, até porque já estava referenciado por agressões. A sentença é lida no dia 20 deste mês.Michel Vaz, que responde pelo homicídio de Helder Moreira, está em prisão preventiva desde que foi detido pela Polícia Judiciária de Faro, poucos dias após o crime. A GNR foi, contudo, a primeira força de segurança a chegar ao local.A vítima estava em paragem cardiorrespiratória quando os meios de socorro chegaram ao local. O presumível homicida foi detido pela Polícia Judiciária mediante um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Albufeira.