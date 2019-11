Jovem que matou namorado à facada mantém-se em prisão preventiva

O Tribunal da Relação de Guimarães decidiu manter em prisão preventiva a jovem de 23 anos que está a ser julgada em Guimarães por ter matado o namorado à facada, em Fafe.Bruna Letícia Gonçalves esteve em liberdade até julho deste ano, altura em que o juiz de instrução criminal de Guimarães, que a pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado e violência doméstica, decidiu mandá-la para a cadeia.O advogado da jovem que está já a ser julgada recorreu, mas os desembargadores entenderam manter a medida cautelar mais gravosa.Luís Machado, de 21 anos, foi morto com uma facada, em outubro de 2017, em Pardelhas, Fafe, de acordo com a acusação, durante uma discussão motivada por uma mensagem enviada à ‘ex’ no Facebook.