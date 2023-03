Jovem que matou namorado da 'ex' por ciúmes em Torres Vedras condenado a 14 anos de prisão

Bruno romão, que estava a ser julgado por matar um homem com uma facada no peito no carnaval de Torres Vedras , em 2022, foi esta quarta feira condenado a 14 anos de cadeia. Pedro Silva, a vítima de 32 anos, foi atacado pelo homicida quando acompanhava a namorada, ex-companheira de Bruno Romão, a 26 de fevereiro.O jovem, de 22 anos, confessou o crime, dizendo que atuou por ciúmes. Referiu que teve um grande apagão de memória, devido à quantidade de álcool e de droga consumidas naquela noite. Diz-se agora "arrependido de ter tirado a vida de uma pessoa".Bruno Romão estava a ser julgado por homicídio qualificado, mas o tribunal decidiu acusá-lo de homicídio simples, o que se traduziu numa redução da pena. O Ministério Público considera a pena de 14 anos inadequada dado o crime cometido, uma vez que o jovem se encontrava em pena suspensa por violência doméstica na altura.O advogado de defesa do homicida sublinha que vai recorrer da decisão tomada esta quarta-feira no Tribunal de Loures.