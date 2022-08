Jovem que morreu afogado a tentar salvar o padrasto competia no skate

O jovem de 16 anos que, no sábado à tarde, morreu afogado com o padrasto, de 48, quando o tentava salvar, tinha como grande paixão o skate. Rodrigo Nunes, natural de Urgezes, em Guimarães, participou em março na primeira etapa da Liga Pro Skate Portugal, prova nacional organizada pela Federação de Patinagem de Portugal, que decorreu em Ramalde, no Porto.









Rodrigo conquistou o quarto lugar na categoria de sub-19 naquela, mas sonhava com o pódio. “Foi só o início, para começar o ano já em grande e depois tentar algo maior. Tentar um pódio, talvez um segundo lugar”, confessou em abril ao ‘Mais Guimarães’, adiantando que treinava “três horas por dia, todos os dias”.

O jovem encontrava-se num grupo de cerca de 20 pessoas que, depois de um passeio de jipe, decidiu ir a banhos no rio Tâmega, em Celorico de Basto, numa zona não vigiada. Tentou resgatar o padrasto de uma zona rochosa e de forte corrente, acabando os dois por ficar ali retidos, a cerca de dois metros de profundidade.