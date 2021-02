O jovem de 19 anos que se gaba num vídeo, transmitido em direto na internet, de que “violou uma rapariga” e que depois a abandonou até “chegar o INEM”, pode ter inventado toda esta história para “ficar conhecido”, apurou o CM junto de várias fontes.





A confissão que, segundo as autoridades, “tudo aponta ser fantasiosa”, surgiu durante um direto no Instagram, durante uma conversa com um alegado humorista.A PSP comunicou o caso ao Ministério Público que agora vai decidir o que fazer. Até esta quarta-feira ao fim da tarde não havia registo de qualquer queixa.