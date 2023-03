Jovem que tentou matar cinco pessoas em Vila Real vai aguardar julgamento em liberdade

O jovem, de 18 anos, que tentou matar outros cinco, com idades compreendidas entre os 20 e os 27, por atropelamento em Vila Real, vai aguardar o julgamento em liberdade. A medida de coação foi anunciada esta quarta-feira pelo tribunal. O jovem está sujeito a apresentar-se todas as semanas à GNR de Peso da Régua.Para além destas medidas, o suspeito também não poderá conduzir, entrar no concelho de Vila Real ou frequentar estabelecimentos noturnos.

Os crimes ocorreram na madrugada de 5 de novembro do ano passado, na rua, quando o arguido "conduziu o seu veículo automóvel em direção às cinco vítimas", pode ler-se num comunicado da Polícia Judiciária (PJ).