Jovem que tentou matar outro no Montijo fica em prisão preventiva

Segundo um comunicado divulgado na página oficial do Ministério Público na internet, "os factos ocorreram no dia 30 de dezembro de 2022, em Pegões, numa residência que o arguido, cidadão estrangeiro, partilhava com outras dez pessoas, entre as quais a vítima".

"Na sequência de uma discussão relacionada com a confeção de alimentação, o arguido muniu-se de uma faca de cozinha e desferiu vários golpes no corpo do ofendido, tendo sido necessária uma intervenção cirúrgica de urgência para lhe salvar a vida", acrescenta o Ministério Público.

O detido foi ouvido por uma juíza de instrução criminal do tribunal do Montijo, no distrito de Setúbal, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais grave, de prisão preventiva.

O inquérito é dirigido pelo DIAP da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa - Secção do Montijo, coadjuvado pela Polícia Judiciária.