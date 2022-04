Amat Chol, um refugiado sudanês, de 23 anos, foi julgado por violar uma idosa, de 73, e condenado a 5 anos e 8 meses de prisão e terá de pagar uma indeminização de 20 mil euros à mulher.O caso aconteceu em Fonte Boa, no concelho de Esposende, no dia 11 de julho do ano passado.