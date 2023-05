Jovem queixa-se à PSP de espancamento no 'Campus' do Técnico, em Lisboa

Um jovem de 25 anos, aluno de mestrado do Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, diz ter sido espancado por três seguranças no ‘campus’ da universidade. A vítima disse à PSP que o ataque ocorreu enquanto urinava durante um festival de música.

A agressão, que a PSP confirmou ao CM estar a investigar após queixa da vítima na esquadra do Rato, ocorreu pela 01h00 de sábado. Decorria no ‘campus’ do IST o festival ‘Santa Sebenta’, organizado para os alunos pela associação de estudantes daquela universidade. Por as casas de banho estarem cheias, o jovem de 25 anos admitiu ter urinado num canto. Foi então que surgiram três seguranças, da empresa contratada para a vigilancia do evento, e agrediram o jovem de 25 anos. Na queixa, a vítima diz mesmo ter sofrido "um golpe mata-leão", que o deixou inconsciente por alguns momentos. Foi levado ao Hospital de São Francisco Xavier, onde lhe diagnosticaram hematomas e traumatismo craniano.





A PSP vai pedir ao IST imagens de videovigilância, das câmaras instaladas no local onde ocorreu a desordem relatada.

Fonte oficial do IST disse ao CM "repudiar este incidente, bem como qualquer forma de violência ou agressão". "Tivemos conhecimento no domingo, quando o estudante contactou o Presidente do IST, que respondeu com a garantía de abertura de um inquérito". "A empresa de segurança foi contratada pelos promotores do evento, a Associação dos Estudante do IST", concluiu.