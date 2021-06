Jovem raptada pelo padrasto consegue fugir após uma semana de abusos sexuais

A PJ de Setúbal deteve um homem de 52 anos por violação agravada de uma das enteadas, no caso uma jovem de 20 anos com um défice cognitivo.O predador, que já cumpriu pena de prisão por crimes semelhantes, aproveitou a dependência da vítima, com quem não vivia, para a atrair à sua casa e passar a controlar todos os seus movimentos, mantendo-a numa situação de quase sequestro durante cerca de uma semana.Segundo o comunicado da PJ, a jovem com um "aparente défice cognitivo" não vivia na mesma casa que o agressor mas, a determinada altura, foi para a habitação do homem que passou a controlar "todos os seus movimentos, impedindo-a de se ausentar sozinha da habitação, coagindo-a a diversas práticas sexuais e violando-a".O detido ficou em prisão preventiva.