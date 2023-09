Jovem recusa decisão de juíza e tenta morder e agredir agentes da PSP

Uma jovem de 17 anos, institucionalizada desde o dia 30 de agosto numa casa de acolhimento em Lisboa, reagiu terça-feira contra a PSP após uma juíza do Tribunal de Vila Franca de Xira ter decidido manter a ordem judicial. A rapariga recusou acompanhar as técnicas da casa de acolhimento e foi agressiva com os polícias, tentando mordê-los e partir os vidros do carro patrulha.

Segundo explicou ao CM fonte policial, a jovem saiu para a rua alterada após ter tido conhecimento da decisão que a mantinha na casa de acolhimento. À chegada da PSP, foi "rude e agressiva" e foram necessários quatro agentes para a manietar e colocar no carro patrulha, onde tentou morder os agentes e partir os vidros.

Já mais calma, a jovem foi entregue à casa de acolhimento.



