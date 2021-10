Jovem rouba mais de 200 raspadinhas em Esmoriz e é apanhado a trocar prémios em Ovar. Dono dos espaços era o mesmo

Um jovem de 21 anos roubou mais de 200 raspadinhas de um quiosque em Esmoriz, no concelho de Ovar.Tudo aconteceu na madrugada de segunda-feira, quando o suspeito roubou 245 raspadinhas de um quiosque.Já durante a manhã desta quarta-feira, o homem deslocou-se a um bar na estação de Ovar a fim de trocar quatro raspadinhas com prémio. No entanto, o proprietário do estabelecimento era o mesmo do quiosque assaltado.O dono apercebeu-se de que o número de série das raspadinhas roubadas correspondia aos boletins entregues pelo alegado apostador.As autoridades foram alertadas de imediato. Foram apreendidas 225 raspadinhas ainda por usar, assim como 80 euros de prémio.