Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem roubado e sequestrado nos Santos

Agressores usam cartão da vítima para gastar três mil euros.

Por Miguel Curado | 08:14

Quatro assaltantes entre os 17 e os 22 anos foram presos pela PJ por terem espancado um jovem, de 20 anos, que encontraram alcoolizado e sem sentidos na rua, na zona da Graça, em Lisboa, nos festejos dos Santos Populares.



Depois de ser obrigada a levantar 400 euros no multibanco, a vítima foi levada para uma casa, onde foi mantida sobre sequestro enquanto os ladrões fizeram compras no valor de 3 mil euros com o cartão bancário da mesma.



O crime, no qual participou um quinto elemento que permanece por identificar, ocorreu na madrugada de 10 de junho. Os assaltantes só abandonaram o jovem depois de terem feito compras nas lojas da Worten, da Nike, e numa papelaria onde adquiriram raspadinhas e lotarias.



A vítima apresentou queixa na PSP e a investigação foi entregue à PJ. Os quatro detidos ficaram com apresentações trissemanais à polícia e proibição de contactos entre eles.



PORMENORES

Casa devoluta

Os quatro jovens presos pela PJ levaram a vítima do roubo e sequestro para uma casa devoluta na zona da Graça, onde costumavam consumir droga.



Outros assaltos

A prioridade da Polícia Judiciária é agora prender o quinto responsável por estes crimes e provar a ligação deste gang a outros crimes semelhantes.



Alcoolizado nos festejos

O jovem, de 20 anos, alvo do roubo, sequestro e burla foi atacado quando estava alcoolizado nos festejos dos Santos.