"Ui, matou-se.” A frase é dita por um dos amigos de Tiago Lima, de 21 anos, que estava a filmar o salto dos três rapazes para a água, no domingo. Os jovens saltaram da Ponte do rio Caldo, na Albufeira da Caniçada, no Gerês, mas Tiago não regressou à superfície. A mãe assistiu a tudo e foi levada para o hospital em estado de choque, assim como um dos amigos da vítima.









Ver comentários