Jovem salva após afogamento em praia do Funchal

Uma jovem de 18 anos foi, na tarde deste sábado, resgatada depois de ter ficado em dificuldades na água, em perigo de afogamento, na praia Formosa, no Funchal, na ilha da Madeira.De acordo com fonte da Autoridade Marítima, o alerta foi recebido pelas 18h25 "através de um popular que se encontrava nas proximidades", tendo sido ativados para o local elementos da Polícia Marítima e da Cruz Vermelha Portuguesa."A vítima foi retirada da água com o apoio de populares que se encontravam na praia, tendo sido posteriormente assistida no local pelos elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, que transportaram a vítima para uma unidade hospitalar", descreve a Autoridade Marítima.A Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.