Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem sem carta furta carro e bate contra árvore em Albufeira

Homem de 27 anos sofreu ferimentos na cabeça e ficou encarcerado no interior do carro.

Por Ana Palma | 09:48

Sem carta e a conduzir um carro que tinha sido furtado, um homem de 27 anos perdeu o controlo da viatura ligeira e foi embater contra uma árvore, em Albufeira. Foi hospitalizado e detido pela GNR depois de ter alta médica.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 22h30 de quinta-feira, na zona da Quinta da Palmeira, nas proximidades do parque de caravanas do Imortal.



Devido ao acidente, muito aparatoso, a vítima ficou encarcerada no interior da viatura.



Quando os meios de socorro chegaram ao local, depararam-se com o ferido, inconsciente, dentro do carro, o qual sofreu danos bastante significativos.



O homem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e pela equipa médica do INEM, tendo em seguida sido transportada para o hospital de Faro, onde recebeu tratamento.



O condutor sofreu ferimentos sobretudo na zona da cabeça e acabou por ser detido, depois de ter alta médica, pela GNR de Albufeira, que tomou conta da ocorrência e se apercebeu de imediato que o indivíduo não tinha carta de condução.



Em diligências subsequentes veio a apurar-se que o carro tinha sido furtado. A viatura, segundo o CM apurou, será propriedade de uma mulher residente na zona de Albufeira e tinha sido furtada, pouco tempo antes do acidente, na zona de Oliveiras de Montechoro.



O suspeito, apurou ainda o CM, é já conhecido pelas autoridades por situações relacionadas com furtos, nomeadamente de veículos.n