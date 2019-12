Um jovem de 23 anos foi sequestrado na Moita, em Setúbal, e deixado junto a um parque por baixo da Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, esta segunda-feira.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, foram intercetados dois homens, com idades entre os 25 e os 30 anos, na zona da Bobadela, em Lisboa, suspeitos de estarem relacionados com o caso.O homem, encontrado na via pública, estava visivelmente debilitado, de acordo com a mesma fonte.